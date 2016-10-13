В правительстве РФ рассказали о новой системе проектной работы

Правительство утвердило положение об организации проектной деятельности при выполнении госпрограмм. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Оба агентства приводят одинаковые цитаты источника. Найти их удалось на сторонних ресурсах, на сайтах самих информагентств поиск ничего не дал.

Согласно распространенному сообщению, утвержденное положение описывает процесс принятия проекта в работу, то, кто и как отвечает за его реализацию, а также как контролируются результаты.

Портфель приоритетных проектов будет формировать президиум президентского совета по стратегическому развитию под председательством премьер-министра.