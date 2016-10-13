13 октября 2016, 09:58
Россия вышла из соглашения по обслуживанию украинских нефтепродуктопроводов
Россия прекратила действие соглашения с Украиной от 26 июля 1995 года о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Документ о прекращении сотрудничества был подготовлен МИД России и Минэнерго.
Соглашение устанавливало что нефтепродуктопроводы Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, проходящие по территории Украины, эксплуатируются дочерними предприятиями российской «Транснефти».
В феврале 2016 года проходящие по территории Украины участки «Транснефть» продала швейцарской компании International Trading Partners AG. «В связи с этим участие российской стороны в соглашении нецелесообразно», — говорится в сообщении кабмина.
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