Россия вышла из соглашения по обслуживанию украинских нефтепродуктопроводов

Россия прекратила действие соглашения с Украиной от 26 июля 1995 года о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Документ о прекращении сотрудничества был подготовлен МИД России и Минэнерго.

Соглашение устанавливало что нефтепродуктопроводы Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, проходящие по территории Украины, эксплуатируются дочерними предприятиями российской «Транснефти».

В феврале 2016 года проходящие по территории Украины участки «Транснефть» продала швейцарской компании International Trading Partners AG. «В связи с этим участие российской стороны в соглашении нецелесообразно», — говорится в сообщении кабмина.