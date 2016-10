В Нобелевском комитете призвали читать стихи Дилана

Председатель жюри Нобелевской премии по литературе Сара Даниус объяснила присуждение премии 2016 года американскому рок-музыканту Бобу Дилану. По ее словам, к Дилану следует относиться так же, как к Гомеру или Сафо.

Видеокомментарий Даниус появился в твиттере Нобелевского комитета.

Литературовед и писатель считает, что Дилан — великий поэт, который постоянно изобретает новую идентичность.

«Выбор может показаться неожиданным, но если оглянуться назад на много лет, вы увидите Гомера и Сафо. Они писали поэтические тексты, которые должны были исполняться под музыку или в театре. Это справедливо и для Боба Дилана», — заявила Даниус.

«Мы ведь до сих пор читаем Гомера и Сафо, нам нравится. Мы можем и должны читать Дилана», — резюмировала она.

"He can be read and should be read, and is a great poet in the English tradition" https://t.co/g7CnFBlkNB