В программу Олимпиады в Токио попросили включить спортивную рыбалку

Международная конфедерация спортивного рыболовства (CIPS) направила в МОК заявку на включение этого вида спорта в программу Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте конфедерации (.pdf).

По словам президента CIPS Ференца Салая (Ferenc Szalay), включение конфедерации в олимпийскую семью будет большим вкладом не только в популяризацию рыбной ловли как спорта, но и позволит сделать олимпийское движение более универсальным.

Между тем BBC отмечает, что, по мнению критиков, победа в рыбной ловле слишком сильно зависит от удачи, а на рыбаков довольно скучно смотреть.

В программу Игр-2020 войдут пять новых видов спорта. Это карате, бейсбол, скейтбординг, серфинг и скалолазание.

Неофициальные состязания по рыболовству проходили на Олимпийских играх в 1900 году.