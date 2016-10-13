Ассоциация форекс-дилеров получила аккредитацию ЦБ

Центральный Банк России включил Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) в единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, пишут «Ведомости».

С 2015 года аккредитацию ЦБ получили пять дилеров: «Форекс Клуб», «ВТБ 24 форекс», «Финам форекс», «Телетрейд групп», «Трастфорекс». Однако без участия в СРО они не имели права предлагать свои услуги на рынке.

По закону РФ все форекс-компании с 1 января 2016 года обязаны получить лицензию и вступить в СРО.

«Ведомости» сообщают, что АФД стало первой организацией, получившей статус СРО для форекс-дилеров в России. По данным издания, в 2015 году количество клиентов форекс-компаний в России составляло 460 тысяч. Средний оборот рынка в год составлял 300 млрд долларов.

В мае Госдума РФ подготовила поправки к законодательству о финансовом саморегулировании, в которых предлагала запретить торговлю на рынке «Форекс» для неквалифицированных инвесторов.

3 июня СМИ сообщили, что лидеры форекс-рынка в России «Альпари Форекс» и «Форекс Клуб» остались без лицензий форекс-дилеров. Причиной отказа ЦБ в выдаче лицензии стали замечания и вопросы технического характера.