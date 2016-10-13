Тайсон Фьюри отказался защищать чемпионские титулы по боксу

Британский боксер Тайсон Фьюри не будет участвовать в боях на звание чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Вместо этого Фьюри пройдет курс восстановления от наркозависимости, сообщил спортсмен. Его заявление цитирует AP.

По словам Фьюри, отказ от титульных боев даст ему возможность полностью восстановиться «под необходимым наблюдением со стороны врачей».

«Сейчас я не в состоянии защитить свои заветные титулы и официально принял тяжелое эмоциональное решение освободить их. Я желаю претендентам на титулы всего наилучшего. Мне же редстоит большое испытание, которое, как в случае с [украинским боксером Владимиром] Кличко, я уверен, что преодолею», — сообщил боксер.

Об употреблении Фьюри наркотиков стало известно в начале октября.