Германия пообещала жесткий ответ при нападении на члена НАТО

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Он говорил о непризнании Крыма частью России, а также призвал коллег не позволить депутатам Госдумы, избранным от полуострова, представлять Россию в ПАСЕ, пишет Salzburger Nachrichten.

Глава МИД напомнил, что в 2014 году ПАСЕ приостановила права российской делегации.

«В моем понимании это означает, что депутаты, которые попали в Думу с территории незаконно аннексированного Крыма, не смогут быть представителями России в этом парламенте», — сообщил он.

Во время заседания британский депутат-консерватор Марк Притчард задал Штайнмайеру вопрос о том, какой будет реакция германских властей в случае агрессии против одного из членов НАТО. «Мягкой или жесткой?» — спросил депутат.

«Я отвечу вам очень кратко: наш ответ будет жестким», — сказал Штайнмайер (цитата по Wiadomosci.wp.pl).