Гол футболиста российской молодежки признали лучшим в Голландии

Голландский телеканал Fox Sports составил десятку лучших голов недели среди молодежных команд. Первое место занял гол российского полузащитника команды «Витесс» Аршака Коряна, забитый в ворота роттердамской «Спарты».

Матч, проходивший 10 октября, закончился со счетом 4:3 в пользу «Витесса». 21-летний дважды закатил мяч в ворота соперников — на 39-й и 75-й минутах.

В начале сезона Корян дебютировал в «Витессе» на чемпионате Голландии.