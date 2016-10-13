Сбербанк отказался развивать сеть своих банкоматов

Сбербанк не планирует расширять сеть своих банкоматов, по прогнозу банка, потребность в наличных деньгах в ближайшие годы будет только снижаться. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

«В ближайшие 10 лет, к сожалению, cash будет присутствовать, поэтому я не вижу альтернативного пути доставки наличности, кроме как через банкоматы», — сообщил банкир.

Он отметил, что у Сбербанка сейчас самая большая сеть банкоматов в стране.

«На сегодняшний день это позволяет нам доминировать на этом рынке, зарабатывать серьезные комиссии, обслуживая всех остальных игроков, заработать на зарплатных проектах и эквайринге (проведение оплаты картой любого банка через терминал Сбербанка — прим. ред.)», — добавил Греф.

По его словам, «как только обороты наличных будут падать, мы будем сокращать сеть. Сегодня эта сеть достаточна, больше мы ее развивать не собираемся».