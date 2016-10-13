Хакеры за год украли со счетов россиян 348,6 млн рублей

Со счетов российских банков с апреля 2015 по март 2016 года хакеры с помощью вирусов, атаковавших гаджеты на ОС Android, похитили 348,6 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Group-IB.

Издание отмечает, что с 2014 года количество краж увеличилось на 471%. Ежедневно жертвами киберпреступников становятся 350 пользователей Android.

Новые вирусы часто мимикрируют под обычные приложения, например, под игру Pokemon Go. Хакеры также манипулируют отображением страниц в браузере с помощью веб-инжектов.

Для взлома систем используются эксплойты, программы проникающие в вычислительные системы через уязвимые участки ПО.

Group-IB прогнозирует рост во всем мире подобных хищений трехзначными темпами.

В отчете Group-IB говорится, что с июля 2015 года по июнь 2016 года в России хакерами было похищено более 5,5 млрд рублей, пишет РБК. Больше половины средств было украдено у банков. В 2014-2015 годах жертвами кибератак в основном были клиенты банков, а не сами финансовые организации.