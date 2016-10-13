Российская жара 2010 года вошла в топ-10 самых смертоносных бедствий за последние 20 лет

Жара и смог, установившиеся в России в июле-августе 2010 года, вошла в первую десятку наиболее смертоносных стихийных бедствий за последние 20 лет. Об этом сказано в докладе Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийского Центра исследования эпидемиологии катастроф (CRED).

В документе сказано, что с 1996 по 2015 годы в мире в результате природных катастроф погибли около 1,35 млн человек. Более половины из них погибли в результате землетрясений. Жара в России в 2010 году привела к гибели 55736 человек и стала седьмой в первой десятки смертоносных катаклизмов.

В докладе написано, что за последние 20 лет было зарегистрировано 7056 стихийных бедствий. Количество геофизических катастроф осталось на уровне предыдущих 20 лет. Бедствий, связанных к погодой и климатом, таких, как бури и наводнения, стало вдвое больше. Их количество увеличилось с 3017 до 6392.

Страны с низким и средним доходом на душу населения страдают от природных катаклизмов больше всего — на их долю пришлось 90% человеческих жертв.