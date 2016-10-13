Олланд согласился на скорую встречу в «нормандском» формате

Президент Франции Франсуа Олланд выразил готовность встретиться в ближайшие дни в формате «нормандской четверки». Об этом сообщается на официальном сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что Олланд провел встречу с украинским коллегой Петром Порошенко в ходе которой рассказал о возможности вернуться к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Сообщалось, что в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом было принято решение активировать консультации по урегулированию ситуации в Украине.

Также ранее стало известно, что Путин отменил свой визит в Париж и не поедет на ужин «нормандской четверки».