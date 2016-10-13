Глава МИД Британии отверг начало новой холодной войны с Россией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что неверно говорить о новой холодной войне с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон подчеркнул, что РФ нельзя сравнивать с Советским Союзом, поскольку она не так угрожает миру, как СССР.

«Россия — великая страна. Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет. Но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии», — заявил Джонсон в Европейском парламенте.

По его мнению, Россия также должна приложить усилия для достижения прогресса на Украине.

11 октября Борис Джонсон призвал британцев выйти на антивоенную демонстрацию у российского посольства в Лондоне против бомбардировок в Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей стыдно за Джонсона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил Джонсону о необходимости обеспечения безопасности дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией.