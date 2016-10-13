Патриарх Кирилл восхитился Федором Емельяненко

На II Международном православном студенческом форуме на ВДНХ патриарх Московский и всея Руси Кирилл восхитился российскими спортсменами. При упоминании бойца смешанного стиля Федора Емельяненко делегаты форума взорвались аплодисментами. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я люблю общаться со спортсменами. И много с ними общаюсь, особенно с нашими православными спортсменами, такими, как Александр Карелин, Николай Валуев, Светлана Журова, Ольга Брусникина, Федор Емельяненко», — рассказал патриарх.

По мнению патриарха Кирилла, такие люди «являют замечательные примеры сохранения веры православной», а спорт так же формирует личность, как и исполнение трудных христианских обетов.

Православный молодежный форум в Москве собрал около 15 тысяч человек.

Напомним, что президент Союза MMA Федор Емельяненко высказал свое мнение о недопустимости проведения детских турниров по смешанным единоборствам, такого как прошел в Грозном в октябре 2016 года. В турнире приняли участие дети младше 12 лет, без должной экипировки.