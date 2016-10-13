Кличко ошибся при подсчете 15 снегоуборочных машин

Глава администрации Киева Виталий Кличко во время телеинтервью ошибся в подсчете снегоуборочных машин.

В интервью NewsOne он заявил, что встретил на таможне 15 автомобилей, 13 из которых были марки MAN, а 3 — Mercedes. Почему в итоге снегоуборочной техники получилось 15 единиц, неизвестно. На интервью обратил внимание телеканал RT.

«Что касается подготовки к снегу, я хочу отметить, что мы получили также помощь от Федеративной республики Германия. Сегодня я встречал 15 автомобилей, которые были на таможне, 13 из которых — MAN, а 3 — Mercedes», — заявил Кличко (на записи с 1 минуты 38 секунд).