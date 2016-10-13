СМИ отметили положительные отзывы Клинтон о Путине

В переписке руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, опубликованной WikiLeaks, кандидат в президенты США от Демократической партии неоднократно положительно высказывалась о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает FoxNews.

Например, 29 июня 2013 года Хиллари Клинтон, выступая перед руководством консалтингового агентства Sanford Bernstein, назвала российского президента интересным собеседником.

«Я сидела рядом [с Путиным]. Он увлекательный и, вы знаете, очень интересный собеседник. Мы говорили о множестве вещей, которые не были наболевшими темами между нами», — добавила она.

4 июня 2013 года Клинтон сказала, что хотела бы «продолжить строительство более позитивных отношений с Россией».

«Очевидно, что мы бы очень хотели позитивных отношений с Россией, чтобы Путин занимал менее оборонительную позицию в отношения с Соединенными Штатами, чтобы мы могли работать вместе по некоторым вопросам», — цитирует Клинтон телеканал.