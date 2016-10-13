Лавров назвал смешным обвинение в поддержке Трампа

Давая интервью американскому телеканалу CNN, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал смешным утверждение о том, что Москва якобы открыто поддерживает одного из кандидатов в президенты США (речь шла о кандидате-республиканце Дональде Трампе).

По словам министра, Россия не действует методами, характерными для американских властей. «После украинского кризиса и антиконституционного переворота в Киеве Конгресс США... прямо поручил Госдепартаменту поддерживать демократические институты и общества в России, дабы сделать ее более демократической... Мы так не делаем и делать не будем», — заверил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил, что между Москвой и Вашингтоном до сих пор формально действует взаимное обязательство не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Правда, несколько лет назад Россия предложила Штатам подтвердить это обязательство, подписанное при установлении дипломатических отношений между СССР и США, но получила отказ.

Напомним, выборы президента США состоятся 8 ноября. Ранее президент РФ Владимир Путин критически охарактеризовал обоих кандидатов — республиканца Дональда Трампа и представляющую демократов Хиллари Клинтон. По его словам, они зря используют российский фактор в своих кампаниях. При этом Путин заверил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.