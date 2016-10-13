Лоза счел Боба Дилана недостойным Нобелевки

Российский музыкант Юрий Лоза по просьбе РИА Новости прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе американскому поэту и музыканту Бобу Дилану.

По мнению Лозы, премия была отдана Дилану некорректно, так как тот оказал влияние только на американскую культуру, а не на всю мировую.

«Великая американская песенная традиция — это совсем не великая русская песенная традиция. Наш Высоцкий более значим для России, допустим, чем Дилан для Америки, но никто же Высоцкого не рассматривает. Премия становится карманной американской», — сказал Лоза.

По его мнению, на жителей Китая влияние нобелевского лауреата ничтожно.

«Какой вклад в мировую культуру сделал Дилан, кроме американской? Давайте спросим полтора миллиарда китайцев, какой вклад Дилан сделал в их культуру. Наверно, никакого», — отметил Лоза.