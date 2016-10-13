Мальдивы вышли из Британского Содружества

Правительство Мальдив объявило о выходе из Содружества Наций. Об этом пишет Reuters.

«К сожалению, Содружество не признало прогресс и достижения Мальдив в сфере формирования культуры демократии в стране и в строительстве и укреплении демократических институтов», — говорится в документе.

МИД подчеркивает, что «решение покинуть Содружество было трудным, но неизбежным».

Президент Абдулла Ямин в июле 2016 года подписал указ, который отменил действующий 60 лет мораторий на смертную казнь. Это решение было принято вопреки протестам правозащитников и стран запада.

После этого Содружество официально предупредило Мальдивы о возможной приостановке их членства в организации.

Содружество Наций (до 1946 года — Британское Содружество наций) — добровольное межгосударственное объединение суверенных государств. Оно включает в себя Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун, по материалам «Википедии».