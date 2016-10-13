Государственным СМИ урежут финансирование

К 2019 году Минфин планирует сократить финансирование государственных СМИ, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект федерального бюджета России на 2017-2019 годы.

Например, постепенно урежут финансирование «ВГРК» —в 2016 году холдингу выделили 22,5 млрд рублей, в 2017 он получит 21,26 млрд рублей, в 2018 уже 19,82 млрд рублей. Финансирование будет сокращено на 9%.

До 16,06 млрд рублей, на 8%, сократится финансирование Russia Today. В 2016 году телеканал получил 17,6 млрд рублей, в 2017 году эта цифра не изменится, в 2018 году она снизится до 16,3 млрд рублей.

В 2019 году информационному агентству «Россия сегодня» выделят 5,4 млрд рублей, что на 12% меньше полученных в 2016 году 6,1 млрд рублей.

Информационное агентство ТАСС потеряет к 2019 году 20% финансирования. В 2016 году оно получило 1,81 млрд рублей, а в 2019 году вливание государства составит только 1,45 млрд рублей.

14 сентября Минфин опубликовал методические указания по определению бюджетных ассигнований на 2017–2019 годы, в которых рекомендовал сократить финансирование телекомпаниям ВГТРК, RT (бывшая Russia Today), ФГУП «ТТЦ Останкино» и «Общественному телевидению России», и оставить его «только в том объеме, который не превысит расходы на социально значимый программный продукт».