Мединский заменит Путина на открытии духовно-культурного центра в Париже

Министр культуры России Владимир Мединский возглавит делегацию страны на открытии духовно-культурного центра в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее планировалось, что православную церковь и культурный центр в центре Парижа откроют президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд. Однако Олланд отказался участвовать в церемонии, после чего Путин отменил визит.

Как сообщили в Минкульте, Мединский откроет духовно-культурный центр, выставку, а также выступит на конгрессе русскоязычной прессы.

Открытие духовно-культурного центра пройдет 19 октября.