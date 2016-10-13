13 октября 2016, 16:13
Мединский заменит Путина на открытии духовно-культурного центра в Париже
Министр культуры России Владимир Мединский возглавит делегацию страны на открытии духовно-культурного центра в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее планировалось, что православную церковь и культурный центр в центре Парижа откроют президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд. Однако Олланд отказался участвовать в церемонии, после чего Путин отменил визит.
Как сообщили в Минкульте, Мединский откроет духовно-культурный центр, выставку, а также выступит на конгрессе русскоязычной прессы.
Открытие духовно-культурного центра пройдет 19 октября.
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