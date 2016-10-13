В ДНР сообщили о гибели 15 наемников из Польши и Грузии

15 иностранных наемников были убиты при попытке прорвать позиции самопровозглашенной Донецкой республики со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Коминтерново и Ленинского. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня в течение дня командование, так называемой антитеррористической операции предприняло безумную попытку прорвать нашу оборону в районе между населенными пунктами Коминтерново и Ленинское. В результате уверенных действий подразделений ДНР, противник вынужден был отказаться от своих безнадежных планов, понеся потери – более 15 наемников убитыми и 25 ранеными», — сказал собеседник агентства.

Басурин рассказал, что погибли двое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.

По его словам, в операции были задействованы наемники из Польши и Грузии. Басурин потребовал от руководства СММ ОБСЕ дать оценку действиям украинского командования.