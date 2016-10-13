Американец снял на видео корабль-призрак

Житель американского штата Мичиган Джейсон Асселин снял минутный ролик, на котором в водах Верхнего озера виден неопознанный объект. Об этом сообщает Fox News.

Объект, уже получивший название корабль-призрак, напоминает две вертикальные башни, о которые разбиваются волны озера. Видео просмотрели уже более 500 тысяч пользователей.

Некоторые считают, что это мираж, другие высказывают мистические версии. Автор ролика утверждает, что объект пропал у него на глазах.

Историкам известно, что на дне Верхнего озера покоятся обломки более 550 судов. Всего в системе Великих озер США и Канады погребено более 6 тысяч кораблей.