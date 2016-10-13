Мемория. Максим Мошков

13 октября 1966 года родился Максим Мошков, основатель электронной библиотеки Lib.ru.

Личное дело

Максим Евгеньевич Мошков (50 лет) родился в Москве. В школьные годы увлекся программированием. В седьмом или восьмом классе отец принес ему книгу «Основы Фортран», и Мошков научился программировать на этом языке.

В 1988 году окончил механико-математический факультет МГУ, в 1991 году, после аспирантуры, стал сотрудником НИИ Системных исследований РАН. Этот институт занимается вопросами обработки данных, программирования, компьютерными технологиями.

Рассказывал: «В 1993 моя работа вдруг оказалась в месте, куда пришел интернет. <…> И этот приход выглядел очень технологично. Мужики тянули кабель, ставили модемы, тащили какие-то провода, договаривались, переговаривались, приглашали программистов-настройщиков, и все это дело скручивалось руками, прямо "на соплях". В общем, это было интересное время, и тогда я увидел, как он устроен».

С 1990 года начал собирать книги в электронном виде. «Я прихожу на работу, где стоит общественный unix-компьютер, на котором было человек 15, — вспоминал Мошков. — Там файлы, которые кто-то приносил. <…> Книжка раз, книжка два, книжка три. Езжу в какую-то командировку, прихожу, а там тоже какая-то коллекция. И я это все тащил себе. Я ужасно любил читать, а книжек в библиотеках не всегда хватало».

В 1994 году он эту коллекцию выложил в интернет, создав сайт-презентацию, в котором была страничка My library. Все книги Мошков конвертировал в HTML, для чего создал около 25 конвертеров.

В начале 2000-х получил от фонда Сороса грант на 4000 долларов. Этих денег хватило на закупку оборудования для первого сервера и домен. Так личный сайт превратился в «Библиотеку Максима Мошкова» (Lib.ru), на сегодняшний день — крупнейшую в рунете.

В 2004 году впервые серьезно столкнулся с авторским правом. Компания «КМ онлайн», у которой тогда была платная сетевая библиотека Vip.km.ru, подала иск против Мошкова, обвинив его в нарушении прав фантаста Эдуарда Геворкяна. В марте 2005 года Геворкяну присудили 3000 рублей за моральный ущерб.

«Где-то в середине двухтысячных годов, — говорит Мошков, — стало вдруг ясно, что моя мечта собрать все книжки не работает, потому что придет правообладатель, с помощью закона нас засудит, поставит на большие деньги, и так делать нельзя. Поэтому проект "Библиотеки Мошкова" примерно в то время, в 2006-2007 годах, практически прекратил свое существование» — то есть перестал развиваться как библиотека, в которую входят самые популярные художественные книги.

«Книжки там не все, которые я хотел бы иметь, а только те, которые дозволены, разрешены или не запрещены», — уточняет создатель библиотеки.

По словам Мошкова, несмотря на консервацию проекта, в его библиотеку заходят по 300 тысяч человек в сутки.

В начале 2000-х Мошков начал развивать сетевой журнал «Самиздат» — проект, в котором книги выкладывают сами авторы. Они же могут удалить или отредактировать свои книги.

Максим Мошков ведет курсы по Unix, HP Open View и другим IT-дисциплинам в образовательном центре HPE Россия (Hewlett Packard Enterprise). Программист женат, у него три дочери и сын.

Чем знаменит

Максим Мошков. Фото: kremlin.ru

Создатель крупнейшей в рунете бесплатной онлайн-библиотеки Lib.ru, в которой представлена художественная литература, фантастика, книги по истории, политика, поэзия и другие тексты. По просьбе авторов и правообладателей Мошков всегда удаляет спорный контент — к примеру, роман «Мастер и Маргарита» идет на втором месте по популярности у читателей, однако текста самой книги на сайте нет. Параллельно с библиотекой существует проект «Самиздат», куда книги выкладывают сами авторы.

О чем надо знать

«Библиотека Максима Мошкова» (Lib.ru) была создана в 1994 году, с тех пор ее внешний вид не менялся. Тем не менее, ориентироваться на сайте довольно просто. По словам Мошкова, «библиотека и так хорошо работает без дизайна, так за каким чертом нам дизайн? Чтоб было красиво? Вы в библиотеку приходите, чтоб книжку взять, вся ваша задача: схватил, нашел, автор, книжка и бежать. Идешь читать ее у себя. Читателя не развлекают все эти красивые картинки».

Прямая речь

О первой встрече с авторским правом (theRunet, август 2014): «Кажется, это был Вишневский. Он написал гневное письмо моему провайдеру. На сайте лежала какая-то микроскопическая его книжка, сборник стихов. Для меня же это был просто текст размером 200 килобайт. Провайдер сперва меня отключил, прислал письмо, и собственно для меня это были первые проблемы, которые возникли из-за активности правообладателя. Год был, наверное, 99-й. Тогда-то я и узнал, что бывают не только читатели, а еще и писатели. Книжку я спрятал, из доступа убрал, сайт вернули, и с тех пор я узнал, что бывает правообладатель».

О любви к чтению (Gorod-plus.tv, апрель 2014): «Я могу сказать, что я один их самых читающих людей в стране. Не на первом месте, конечно, но в первых рядах. Читаю ежедневно по два часа, а этим не каждый может похвалиться. Безусловно, есть люди, которые читают по 5-10 часов в день, но вот поэтому я и не в первых рядах. За свою жизнь мне удалось прочитать порядка 5000 книг.

Где-то 95 процентов книжек, которые я читаю, — электронные. Да вообще, какая разница, в какой форме читает человек? Пусть это будет книга, приложение или электрочиталка. Вот другое дело — что читает человек! С этим у нас все обстоит немножко похуже».

О традиционных библиотеках («Российская газета», декабрь 2015): «Это склад книг. Любых. В правильной библиотеке должны быть любые книги. Культурным или каким-то еще пространством я это называть не хочу. Пространство формируется человеком, который туда пришел. Если туда приходит националист, то он находит там книжки, близкие его мировоззрению. Если приходит ученый, он находит научную литературу. Кто-то приходит развлечься, и тогда к его услугам детективы, приключенческий жанр. Кто-то приходит за дамским романом и тоже получает свое. Это разные пространства культуры, совершенно не пересекающиеся в одной библиотеке. Дело библиотекаря простое — оказать читателю услугу, то есть предоставить ему то, чего он хочет, ищет. А воздействовать на читательский выбор, воспитывать вкус к хорошей литературе — это уже совсем другое дело. Лично я полагаю, что человек сам разберется, что ему читать».

6 фактов о Максиме Мошкове

В конце 1990-х — начале 2000-х Мошков как программист сотрудничал с различными интернет-проектами, в числе которых Lenta.ru, Vesti.ru Gazeta.ru, Autotravel.ru, Mednovosti.ru, Chronicle.ru, Ej.ru. Часть движков (систем администрирования сайтов), написанных Мошковым для своей библиотеки, попала в эти проекты.

В 2005 году Мошкову подарили первую электронную читалку. Это был REB-1100 весом 600 г. После были другие электронные книги. «А в конце концов все улеглось в обычном смартфоне. То есть теперь я читаю книжки только со своего смартфона», — говорит основатель онлайн-библиотеки.

В 2005 году Роспечать выделила 1 миллион рублей на поддержку электронной библиотеки Максима Мошкова. На эти деньги было куплено оборудование для библиотеки, оставшееся средства пошли на развитие раздела «Русская классика» — Мошков купил сканер для книг. На сайте Lib.ru сказано, что проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Проект Мошкова «Самиздат» — это 500 тысяч публикаций. «Более тысячи книг, впервые размещенных именно здесь, издательства заметили на сайте и выпустили на бумаге», — говорит программист.

Дома у Мошкова полки с бумажными книгами занимают «больше пятидесяти погонных метров». «Это из прошлой жизни. Зачем они мне, не знаю. Бумажные книжки я давно уже не читаю», — сообщил он. В свое время Мошков был записан в пять или шесть библиотек.

Сайтом Lib.ru занимаются два человека: это сам Мошков и программист, живущий в Буденновске. Мошков содержит библиотеку на свои средства. По его словам, случайные заработки сайта (там один рекламный баннер) уходят на оплату хостинга и программирование.

Материалы о Максиме Мошкове:

Биография в Википедии

Справка на сайте Luxurynet.ru

Интервью изданию theRunet

Интервью на Gorod-plus.tv

Интервью «Российской газете»

Резюме Мошкова на Lib.ru