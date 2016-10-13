Чиновников Таиланда ждет годичный траур

В связи со смертью короля Таиланда Пхумипона Адульядета премьер-министр страны Прают Чан-Оча введет однолетний траур для чиновников. Об этом пишет Reuters.

Для остальных граждан Таиланда будет тридцатидневный траур. В течение месяца в стране не будут проводиться празднования. Флаги у государственных зданий и школ будут приспущены.

Агентство сообщает, что согласно законам Таиланда, подготовка к церемонии прощания с лидером страны может занять несколько месяцев.

13 октября стало известно о смерти короля Таиланда Пхумипона Адульядета. Монарх умер в возрасте 88 лет. За несколько дней до этого состояние его здоровья резко ухудшилось. Король был помещен в одну из больниц Бангкока и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.