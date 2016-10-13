МВД рассказало о деле по факту избиения дочери Емельяненко

Главное управление МВД Москвы подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» по факту избиения дочери президента Союза смешанных единоборств ММА, чемпиона ММА России Федора Емельяненко.

Представитель столичного главка МВД сообщил «Газете.Ru», что отдел дознания ОМВД России по району Замоскворечье проверил информацию о нападении на 16-летнюю девушку и по итогам этой проверки возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ (о нанесении побоев).

«Проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий по данному делу», — добавил источник.

Напомним, накануне вечером журналистка Ева Меркачева сообщила о том, что по факту нападения на дочь Емельяненко возбуждено уголовное дело. Известно, что жертва до сих пор находится в больнице, ей диагностировали ушиб грудной клетки и брюшной полости.

СМИ связывают избиение девочки со скандалом, который при активном участии ее отца разразился недавно из-за детских боев без правил в Чечне. Емельяненко выступил с резкой критикой этих состязаний, после чего на него посыпались оскорбления от сторонников чеченского лидера Рамзана Кадырова.

На федеральном уровне их позиция поддержки не получила, и Кадыров призвал удалить оскорбительные высказывания в адрес российского борца из соцсетей, после чего заявил, что Емельяненко наверняка «осознал свою ошибку».