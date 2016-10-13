Набиуллина назвала пренебрежение к технологиям «ловушкой» для банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла банки от недооценки стремительного развития финансовых технологий. Об этом она заявила на казанском форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2016, пишет РБК.

«Мы понимаем, что финансовые технологии будут серьезным фактором, влияющим на финансовый рынок. Для банков это, конечно же, огромнейший вызов. Здесь, мне кажется, банки могут попасть в ловушку, потому что в основном они сейчас жалуются на низкие процентные ставки, на жесткое регулирование, на несправедливое регулирование по сравнению с параллельным банковским сектором», — заявила Набиуллина.

8 сентября стало известно, что осенью в России заработает платежная система Apple Pay. Кроме того, пользователи Apple Pay смогут привязать к системе данные банковской карты и расплачиваться в магазинах с помощью iPhone или «умных» часов Apple Watch.