Следствие назвало Шакро Молодого лидером российской преступности

В материалах возбужденного ФСБ уголовного дела об организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым, известным по прозвищу Шакро Молодой, он назван «лидером преступного сообщества России». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Калашов З. К. стал лидером преступного сообщества России после гибели "вора в законе" Усояна А. Р. по кличке Дед Хасан в 2013 году», — говорится в материалах дела.

Следственное управление ФСБ считает, что Калашов координировал действия криминальных авторитетов более низкого чем он ранга и рядовых участников «федерального» организованного преступного сообщества.

В материалах дела говорится, что Калашов создавал «устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами», а также распределял между ними сферы влияния и помогал в разделе доходов.