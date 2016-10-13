В России испытали первые образцы радиоэлектронного оружия

Россия впервые испытала радиоэлектронное оружие, аналогов которому не существует в мире. Об этом сообщили в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) в ходе выставки вооружений «АрмХайтек-2016», передает РИА Новости.

По словам представителя ОПК, «уже созданы реальные образцы такого вооружения, и они доказали свою эффективность. Это совершенно новый вид вооружения, аналогов которого нет в стране, и, не побоимся этого сказать, в мире».

Он добавил, что радиоэлектронное оружие нейтрализует бортовую аппаратуру самолетов, беспилотников и высокоточных ракет.