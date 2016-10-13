Киев опроверг сообщение о подбитом вертолете в Донбассе

Министерство обороны Украины опровергло информацию о подбитом в Донбассе боевом вертолете. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя военного ведомства Андрея Лысенко.

«Эта информация не соответствует действительности, у нас вертолеты не участвуют в боевых действиях», — цитирует агентство Лысенко.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что военные подразделения ДНР подбили вертолет ВВС Украины, пытавшийся их атаковать. Однако после этого вертолет приземлился на украинской территории.