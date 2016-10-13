Адвоката Фейгина не выпустили на Форум свободной России

Адвокат Марк Фейгин, защищающий обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко, не смог покинуть Россию. Его остановили на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Вильнюс для участия в так называемом Форуме свободной России, сообщил в Twitter сам адвокат.

По его словам, сотрудник паспортного контроля сообщил ему, что его фамилия находится в базе, и выдал уведомление об отказе в выезде за пределы Российской Федерации. Фейгин считает, что этот отказ связан с его участием в деле о шпионаже, по которому проходит в качестве обвиняемого его клиент Роман Сущенко.

Адвокат уточнил, что в уведомлении об отказе в выезде за пределы России это решение соотносится с поручением Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве. Фейгин утверждает, что не имеет перед ФССП никаких задолженностей и располагает документами об отсутствии таковых.

Ранее, как он пояснил, у него действительно была задолженность по уплате алиментов, но она уже погашена, что подтверждается соответствующим постановлением и выпиской из решения о снятии запрета на выезд. Этот запрет, в частности, действовал минувшим летом.

Между тем, по состоянию на 13 октября 2016 года в банке данных исполнительных производств за Фейгиным значатся штрафы ГИБДД и дорожной инспекции, а также задолженность в 131 664 рубля по исполнительному листу на основании решения, вынесенного Хамовническим судом.

Клиент Фейгина Роман Сущенко является сотрудником украинского издания «Укринформ». 3 октября он был задержан в Москве агентами ФСБ по обвинению в том, что якобы собирал сведения о деятельности армии РФ (сам он утверждает, что приехал в Россию навестить родственников). Суд поместил его под арест на два месяца.

Уголовное дело в отношении украинца возбуждено по статье о шпионаже. Сотрудники спецслужбы считают Сущенко штатным сотрудником Главного управления разведки украинского Минобороны в звании полковника.