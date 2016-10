Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года.

Премию получил Боб Дилан с формулировкой «за создание новых поэтических образов в великих традициях американской песни».

Press release from the Swedish Academy @bobdylan awarded 2016 #NobelPrize in Literature: https://t.co/fPsRtG97r7 pic.twitter.com/Il0xdIfJo2