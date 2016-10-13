Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года.

Премию получил Боб Дилан с формулировкой «за создание новых поэтических образов в великих традициях американской песни».

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В соответствии с завещанием шведского изобретателя и основателя премии Альфреда Нобеля, она должна вручаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности», при этом формулировка не конкретизируется.

В 2015 году лауреатом премии стала писательница из Белоруссии Светлана Алексиевич. Шведская академия наук отметила ее «полифоничные произведения, являющиеся монументом страданиям и мужеству в наше время».