Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан
В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года.
Премию получил Боб Дилан с формулировкой «за создание новых поэтических образов в великих традициях американской песни».
Press release from the Swedish Academy @bobdylan awarded 2016 #NobelPrize in Literature: https://t.co/fPsRtG97r7 pic.twitter.com/Il0xdIfJo2— The Nobel Prize (@NobelPrize) 13 октября 2016 г.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В соответствии с завещанием шведского изобретателя и основателя премии Альфреда Нобеля, она должна вручаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности», при этом формулировка не конкретизируется.
В 2015 году лауреатом премии стала писательница из Белоруссии Светлана Алексиевич. Шведская академия наук отметила ее «полифоничные произведения, являющиеся монументом страданиям и мужеству в наше время».