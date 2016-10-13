СМИ узнали о планах Обамы обсудить удары по сирийской армии

Американский лидер Барак Обама и его высокопоставленные советники в сфере международных отношений завтра, 14 октября, проведут тематическую встречу, посвященную обсуждению тактики нанесения авиаударов по позициям сирийской армии и средствам ПВО, передает Reuters со ссылкой на анонимных представителей властей США.

По их словам, темой завтрашней встречи станет рассмотрение различных вариантов ответа на происходящее в Сирии и выработка тактики дальнейших действий США на ее территории в связи с продолжающимся наступлением сирийской армии на Алеппо при поддержке авиации ВКС РФ.

Некоторые советники Обамы якобы убеждены, что в сложившейся ситуации США должны действовать более решительно, чтобы не утратить свое влияние на так называемых умеренных повстанцев и их арабских, курдских и турецких союзников, сражающихся против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Одним из вариантов таких решительных действий могут стать авиаудары по военным базам сирийской армии, складам боеприпасов и средствам противовоздушной обороны. По словам одного из источников, основной аргумент против этого шага — опасность открытого противостояния с Россией, войска которой действуют заодно с сирийскими.

Собеседники Reuters сомневаются в том, что Обама одобрит авиаудары по позициям сирийских войск. Скорее всего, считают они, будет принято решение обеспечить повстанцев более современным оружием — но не противовоздушными ракетами, которые могут попасть в руки противника.