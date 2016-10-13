ПАСЕ отказалась внести в регламент «пророссийские» изменения

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провели сегодня в Страсбурге внутренние дебаты, посвященные обсуждению изменений в регламент, которые могли бы облегчить России возвращение в это объединение, передает Deutsche Welle.

В результате изменения не получили поддержки. Немецкий депутат Аксель Фишер пояснил: «Мы не можем менять правила ради одной делегации — ни ради русской, ни ради немецкой, ни ради любой другой — это невозможно». Делегаты пришли к выводу, что изменения в регламенте допустимы только по одной причине — если они повлекут за собой какое-то улучшение или облегчение работы самой ассамблеи.

Напомним, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утверждал, что для возвращения в ПАСЕ России следует выполнить требования мирового сообщества. Накануне депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, выступая в ассамблее, заявила, что в случае принятия РФ обратно ПАСЕ не следует давать ей право голоса.