Медведев пообещал полную индексацию пенсий в феврале

На заседании правительства, посвященном рассмотрению проекта бюджета на ближайшие три года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что пенсии в феврале 2017 года будут проиндексированы в полном объеме по итогам накоплений инфляции за 2016 год. Об этом пишет РИА Новости.

«Цены все-таки растут, особенно остро ощущают это люди с невысокими доходами, в том числе и пенсионеры, конечно, им в этих условиях труднее, поэтому, напомню, мы провели частичную индексацию пенсий… в начале следующего года пенсионеры получат единовременную выплату в виде пяти тысяч рублей, а в феврале мы уже проведем индексацию пенсий в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год», — заявил Медведев.

Он также сообщил, что будут проиндексированы и «некоторые другие социальные выплаты».

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин подчеркнул важность исполнения договоренностей по пенсионным выплатам и потребовал полного финансового обеспечения государственных обязательств перед гражданами в социальной сфере.

На следующий день руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сделал прогноз по среднему размеру ежемесячной пенсии к 2019 году: по его мнению, эта сумма достигнет 14,6 тысячи рублей.