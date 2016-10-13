Песков осудил нападение на дочь Емельяненко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совершенно недопустимый случай нападения на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко должен быть расследован и должны быть установлены виновники происшествия. Об этом пишут РИА Новости.

«Когда нападают на дочь товарища — это очень тревожно и очень неприятно, я, во-первых, желаю скорейшего выздоровления девочке. В целом нападение на ребенка — это тоже совершенно недопустимо, и, конечно, это требует самых решительных мер по выявлению того, кто совершил это нападение. Но в данном случае я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций и подозрений до того, как будет установлено, кто это совершил», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин уведомлен о случившемся.

Ранее стало известно о том, что несовершеннолетнюю дочь Емельяненко избили по дороге домой. По этому факту было возбуждено уголовное дело о побоях. При этом в полиции отказались связать нападение на дочь Емельяненко с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Многократный чемпион мира по смешанным единоборствам раскритиковал показательные бои в Грозном с участием сыновей Кадырова.