В Женеве после звонка о бомбе проверили самолет «Аэрофлота»

В аэропорту швейцарской Женевы провели осмотр самолета авиакомпании «Аэрофлот». На борту искали взрывное устройство, информация о бомбе поступила в полицию по телефону около 14:00 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

«Поступил звонок с информацией о том, что в самолете "Аэрофлота" рейса 2381 заложена бомба. Было принято решение о проведении оперативно-следственных мероприятий», — сообщили там.

Пассажиров с борта самолета доставили в терминал для дополнительного досмотра. «Проводится дополнительный досмотр самолета и багажа пассажиров. По предварительной информации, звонивший задержан сотрудниками полиции», — отметили в «Аэрофлоте».

Как уточняет «Интерфакс», на проверку был задержан самолет, вылетавший из Женевы в Москву. Пассажиров направят в Россию следующим по расписанию рейсом «Аэрофлота».