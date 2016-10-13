«Почта России» запустила интернет-магазин

«Почта России» открыла торговую площадку «Почтамаркет», которая объединит торговлю на сайте Market.pochta.ru и продажи через бумажные каталоги в почтовых отделениях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замдиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инессу Галактионову.

По ее словам, к «Почтмаркету» уже присоединились «Отто Групп Россия», издательство «Эксмо», компания по продаже детских товаров «Дочки-сыночкии» и гипермаркет товаров для красоты и здоровья Gessmarket.

На момент написания заметки сайт «Почтамаркета» работает с большими перебоями, периодически выдавая ошибку 502 Bad Gateway (« плохой шлюз»). Эта ошибка означает, что имеется проблема со стороны сайта.