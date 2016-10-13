Социологи отметили снижение доверия к власти после выборов в Думу

Аналитический центр «Левада-центр» опубликовал данные опроса россиян «Институциональное доверие», согласно которому доверие к власти существенно снизилось после прошедших 18 сентября парламентских выборов. Информация опубликована на официальном сайте центра.

Более всего подорвано доверие респондентов к правительству и Госдуме. По данных опроса, лишь 26% его участников доверяют правительству (самый низкий показатель за последние 5 лет) и 22% – Госдуме РФ. Также отметилось снижение доверия к церкви и религиозным организациям, этот показатель составляет 43% против 53% ранее.

Вместе с тем данные опроса показывают, что больше всего доверия заслуживает президент России (74%), однако и его рейтинг тоже упал на несколько процентных пунктов.

Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин отметил, что показатели приближаются к тому уровню, который был зафиксирован «до Крыма».

«Люди в ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в которых они оказались, начинают сказываться на отношении к системе власти в целом», – цитируют социолога «Ведомости».

Собеседники агентства также подчеркивают, что снижение уровня доверия власти обусловлено общекризисной ситуацией в экономике России.

Опрос был проведен 23 – 26 сентября 2016 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах РФ.

Напомним, что «Левада-Центр» ранее был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.