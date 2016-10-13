Фунт опустился до минимальной отметки с 1848 года

После ряда резких комментариев представителей британских властей по выходу страны из Евросоюза (Brexit) курс фунта стерлингов упал до рекордно низкого за последние 168 лет уровня — до 73,38 пенса за евро, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Банка Англии.

Этот курс ниже, чем был зафиксирован в 1992 году, когда Великобритания выходила из Европейской валютной системы, и в 1931 году после отказа страны от золотого стандарта и введения свободно плавающего курса фунта.

Накануне газета The Times написала, что при жестком сценарии Brexit Великобритания может в течение полутора десятилетий ежегодно терять 38-66 млрд фунтов стерлингов.