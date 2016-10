Опубликованы имена более 3500 участников битвы при Азенкуре

В рамках проекта The Soldier in Later Medieval England были опубликованы имена более 3500 французских солдат, принявших участие в битве 1415 года при Азенкуре, ставшей одним из самых крупных поражений французских войск за время Столетней войны. Найденные имена внесены в общую базу данных проекта, где уже находились имена 250 тысяч английских солдат, воевавших в период между 1369 и 1453 годами, многие из них тоже участвовали в Азенкурской битве. В итоге база данных стала крупнейшим собранием биографических данных о людях средневековья.

Над созданием базы данных работают британские университеты Саутгемптона и Рединга. Работа была поддержана фондом «Азенкур 600», созданным к 600-летнему юбилею сражения. Основным источником информации послужили списки личного состава, служившие одновременно ведомостями, по которым солдатам выплачивалось жалование. Во многих случаях удалось установить регион, откуда происходил военнослужащий, его звание, место службы, дальнейшую судьбу. Например, из 3500 французов, попавших в базу данных, на поле битвы погибли 550 человек, а еще 300 были взяты англичанами в плен. Каждая запись базы данных сопровождается ссылками на документы, хранящиеся в различных архивах Великобритании и Франции. Ранее участники проекта подготовили ряд биографий англичан, воевавших при Азенкуре.

Профессор Анна Карри (Anne Curry), директор проекта и декан факультета гуманитарных наук Университета Саутгемптона, говорит: «Весьма кстати, что этот новый ресурс стал доступен после мероприятий, посвященных 600-летию битвы при Азенкуре, в которых наш университет сыграл ключевую роль. Сайт The Soldier in Later Medieval England уже зарекомендовал себя как бесценный ресурс специалистов по генеалогии и людей, изучающих социальную, политическую и военную историю. Новые данные помогут нам привлечь еще больше исследователей и пролить новый свет на Столетнюю войну». Для любителей истории Университета Саутгемптона также разработал бесплатный онлайн-курс «Азенкур 1415: миф и реальность», который начинает работу 17 октября.