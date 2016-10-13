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13 октября 2016, 13:14
астрономия

В центре Млечного пути нашли остатки реликтового шарового звездного скопления

Переменные звезды в окрестности галактического центра
Переменные звезды в окрестности галактического центра
Фото: ESO

Очень старые звезды, так называемые «звезды типа RR Лиры», впервые обнаружены в центре Млечного Пути с инфракрасным телескопом ESO VISTA, сообщается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории. Звездам типа RR Лиры более 10 миллиардов лет – это одно из самых древних звездных населений. Их открытие позволяет предположить, что галактический балдж – сферическое звездное облако в центральной зоне Млечного Пути – вероятно, образовался путем слияния древних звездных скоплений. Обнаруженные звезды могут оказаться остатками самого старого и массивного из всех скоплений нашей Галактики со времени ее образования.

Группа исследователей под руководством Данте Миннити (Dante Minniti) из Университета Андреса Белло и Родриго Контрераса (Rodrigo Contreras) из Папского католического университета Чили выполнила на обзорном телескопе инфракрасного диапазона VISTA детальные наблюдения центральной части Млечного Пути в рамках проводимого в ESO обзора переменных звезд Variables in the Via Lactea (VVV), данные которого открыты для мирового астрономического сообщества. Благодаря работе в инфракрасной области спектра, в которой меньше, чем в видимых лучах, сказывается влияние космической пыли, а также благодаря великолепным астроклиматическим условиям обсерватории ESO Параналь, ученым удалось получить более высококачественные, чем когда-либо ранее, изображения этой области Галактики и открыть реликтовые звезды типа RR Лиры в самом сердце Млечного Пути.

Центр Млечного Пути, как и центральные области других галактик, имеет очень высокую плотность звездного населения. В своей Галактике мы, естественно, можем изучать эту область в гораздо больших подробностях. Нынешнее открытие в ней звезд типа RR Лиры является важнейшим свидетельством, которое позволяет астрономам сделать выбор между двумя альтернативными теориями образования так называемых балджей.

Обычно звезды типа RR Лиры находят в плотных шаровых скоплениях. Это переменные звезды, яркость которых периодически меняется по определенному закону. Наблюдая длительность этих циклов переменности в сопоставлении с яркостью звезды, астрономы могут вычислить расстояние до нее.

К несчастью, эти великолепные индикаторы космических расстояний часто бывает трудно наблюдать из-за соседства более ярких молодых звезд, а в некоторых областях они бывают скрыты пылевыми массами. Именно по этой причине обнаружить звезды типа RR Лиры в крайне густонаселенных центральных районах Млечного Пути было невозможно. Путь к этому открылся только с началом работ по выполнению обзора VVV в инфракрасных лучах, но даже и после этого исследователи характеризовали проблему поиска звезд типа RR Лиры в полях, переполненных более яркими звездами, как «труднейшую задачу».

Работа наблюдателей увенчалась успехом – было идентифицировано около десятка звезд типа RR Лиры. Это открытие указывает на существование в центре балджа Млечного Пути остатков древнего шарового скопления. Вот что говорит Родриго Контрерас: «Наше открытие звезд типа RR Лиры в центре Млечного Пути очень важно для понимания механизма образования галактических ядер. Это аргумент в пользу сценария, согласно которому балдж первоначально образовался из нескольких слившихся шаровых скоплений».

С теорией образования галактических балджей посредством слияния шаровых скоплений конкурирует другой механизм: быстрая газовая аккреция. Обнаружение переменных типа RR Лиры (почти всегда связанных именно с шаровыми скоплениями) является очень сильным аргументом в пользу механизма слияния. Возможно, что это универсальный механизм образования балджей и в других галактиках.

Открытые звезды интересны не только тем, что дают возможность выбрать модель галактической эволюции. Они, к тому же, имеют огромный возраст – более 10 миллиардов лет. Эти слабые, но тщательно разыскиваемые звезды дошли до нас из недр самых старых и массивных первичных звездных скоплений Млечного Пути.

Результаты исследования представлены в статье, которая публикуется в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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