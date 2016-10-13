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13 октября 2016, 10:30
астрономия космос Луна метеориты планетология

Луна находится под активным метеоритным обстрелом

Лунный кратер, образовавшийся в 2013 году
Лунный кратер, образовавшийся в 2013 году
NASA/GSFC/Arizona State University

За последние семь лет на Луне образовалось не менее 222 ударных кратеров от столкновений с метеоритами, это на треть больше, чем ожидали ученые.

Такая интенсивная метеоритная “бомбардировка” может сильно осложнить в будущем создание на поверхности Луны постоянных баз. Также ученым-планетологам придется пересмотреть свои методы оценки возраста лунной поверхности, основанные на количестве метеоритных кратеров на единицу площади.

Хотя большинство лунных кратеров образовались миллионы лет назад, на поверхности Луны периодически появляются новые. В 2013 году астрономы заметили в земные телескопы две яркие вспышки на Луне. Позднее, когда данные районы обследовал космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), он обнаружил там свежие метеоритные кратеры. В 2011 году ученые под руководством Ингрид Даубар (Ingrid Daubar) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене сравнили некоторые снимки, сделанные запущенным в 2009 году LRO, и более ранние фотографии тех же участков лунной поверхности, сделанные экипажами кораблей серии «Аполлон». В результате им удалось обнаружить пять новых кратеров.

Ведущий автор нынешнего исследования Эмерсон Спейер (Emerson Speyerer) из Аризонского университета говорит, что процесс падения метеоритов на поверхность Луны происходит постоянно. Ученые обнаружили, что новых кратеров диаметров десять и более метров на Луне за последние семь лет появилось на треть больше, чем этого ожидали. Если такой темп прироста числа кратеров сохраняется постоянно, значит сама лунная поверхность оказывается куда моложе, чем считалось, ведь ее возраст оценивали исходя из плотности кратеров. Наряду с ударными кратерами Спейер и его коллеги обнаружили другие следы метеоритного обстрела Луны – более 47000 светлых пятен, которые возникают, когда грунт с поверхности поднимается вверх после удара метеорита.

Планетолог Стефании Вернер (Stephanie Werner) из Университета Осло замечает, что метеоритную опасность следует учитывать, строя планы освоения Луны. Вероятность прямого попадания метеорита в лунную базу невелика, но опасность может представлять именно поднятый с поверхности грунт, фрагменты которого порой поднимаются на десятки километров. Вернер и ее коллеги предложили Европейскому космическому агентству проект комбинированной миссии из орбитального и спускаемого аппаратов, которые будут изучать влияние метеоритов на лунную поверхность.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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