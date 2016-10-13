Медведев распорядился ужесточить наказания за хищения в сфере ГОЗ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение наказания за преступления в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Предлагается внести соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

«Принятие законопроектов будет способствовать противодействию нецелевому расходованию средств, выделяемых из федерального бюджета для реализации государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Документ предполагает внесение специального состава преступления: расходование денег на цели, не связанные с выполнением заказа. При этом, ответственными будут лица, занимающиеся управленческими функциями в головной организации-исполнителя поставок продукции по ГОЗу, включая индивидуальных предпринимателей.

Также предлагается ужесточить наказание должностных лиц — госзаказчика ГОЗа, за расходование средств бюджета, не соответствующее целям заказа.

«За совершение таких правонарушений предлагается установить наказание в виде административного штрафа, составляющего для должностных лиц сумму от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, или дисквалификации на срок от одного года до трех лет.

Для юридических лиц устанавливаются повышенные размеры штрафов, составляющие от 10 до 25% суммы полученных средств, использованных не по целевому назначению», говорится в документе.

«Сейчас гособоронзаказ исполняется на высоком уровне, финансируется в положенных объемах. Деньги там немалые. Нужно обеспечить максимально жесткий контроль за эффективностью их расходов», — цитируют «Известия» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании Правительства РФ 6 октября 2016 года.