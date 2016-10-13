Путин рассказал о созвучности с БРИКС в подходах к решению проблем

Российский президент Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью Международному информационному агентству (МИА) «Россия сегодня» и информационному индийскому агентству IANS. Полный текст интервью доступен на официальном сайте Кремля.

Путин рассказал об общих подходах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) к решению назревших проблем.

«БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного мира. Участники «пятерки» неизменно подтверждают приверженность основополагающим принципам международного права, содействуют укреплению центральной роли ООН. Наши страны не приемлют политику силового давления и ущемления суверенитета других государств. У нас созвучные подходы к актуальным международным проблемам, в том числе по сирийскому кризису, ближневосточному урегулированию», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что «на фоне попыток ряда государств Запада продавливать свои односторонние подходы такая позиция приобретает особое значение».

Глава России также отметил эффективное взаимодействие стран БРИКС и выразил надежду на еще более плотное сотрудничество.

«...считаю, что сотрудничество в рамках БРИКС уже начало давать практические результаты. Необходимо продолжать работать над их укреплением и искать темы, представляющие взаимный интерес для стран «пятерки»», — сообщил президент РФ.

Владимир Путин примет участие в VIII саммите БРИКС, который пройдет 15-16 октября 2016 года, проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам саммита ожидается принятие Декларации Гоа и Плана действий по сотрудничеству государств.