СМИ сообщили об отказе Путина от поездки в Берлин на ужин «нормандской четверки»

Президент РФ Владимир Путин не поедет в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель на ужин в формате «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), так как на самом деле Меркель никого не приглашала. Об этом сообщили источники в дипломатических структурах агентству «Росбалт».

О приглашении канцлера Германии на ужин лидеров «нормандской четверки» сообщал посол РФ во Франции Александр Орлов. Встреча планировалась на 19 октября. Предполагалось обсуждение кризиса в Украине.

Ранее стало известно, что Путин отменил свой визит в Париж, где предполагалась его встреча с президентом Франции Франсуа Олландом. Причиной отмены встречи стала жесткая позиция французского лидера относительно Сирии как ключевой темы обсуждения.