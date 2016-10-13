Песков допустил прилет Путина в Берлин на «нормандскую встречу»

Президент России Владимир Путин может прилететь в Берлин на встречу в «нормандском формате», если на более низком уровне будет достигнута такая договоренность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Предстоят экспертные встречи, на которых состоится достаточно серьезный разговор. Если эти экспертные встречи завершатся с позитивным итогом, такой шанс [на встречу в Берлине] появится, безусловно», — заявил глава пресс-службы Кремля.

Изначально планировалось, что Путин прилетит в Берлин 19 октября, где обсудит ситуацию на востоке Украины с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Также планировались переговоры с Олландом по Сирии и открытие российского культурного центра в Париже.

Сначала Олланд отказался участвовать с Путиным в культурной программе, и российский президент вовсе отменил визит во Францию.

Затем стало известно, что по итогам телефонных переговоров трех лидеров встреча в Берлине оказалась под вопросом.