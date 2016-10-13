Представитель Емельяненко призвал «не распускать слухи» об избиении дочери спортсмена

Представитель бойца смешанных единоборств, президента Союза ММА России Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила сообщения об избиении его дочери и сообщила, что в данный момент пострадавшая чувствует себя хорошо. Об этом пишет «Р-Спорт».

«Действительно факт нападения на дочь Федора Емельяненко имел место. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, в реанимацию она не попадала. С инцидентом разбираются правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка. Ни одно предположение в СМИ не подтверждено в компетентных органах. Пока не следует делать какие-либо выводы, а тем более распускать слухи. О результатах расследования будет объявлено. Семья Емельяненко не дает комментарии по этому вопросу», – рассказала Куклина.

О нападении на несовершеннолетнюю дочь Емельяненко стало известно ранее. По версии СМИ это произошло на фоне конфликта Емельяненко с руководством Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым из-за проводившихся там детских боев.

По факту случившегося с дочерью Емельяненко было возбуждено уголовное дело о побоях.