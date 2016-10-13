Саакашвили объявил режим ЧП в Одесской области

В Одесской области в связи с непогодой объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщил глава региона Михаил Саакашвили, передает «Думская».

Как сообщает «112 Украина», из-за штормовой погоды и ливней в Одессе погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка.

За минувшие сутки в городе обрушились 200 деревьев. Из-за подтопления трудно добраться до поселка Котовского, большая часть частного сектора остается без электричества, так как оборваны линии электропередачи.

Как заявил Саакашвили, при администрации области работает штаб по чрезвычайной ситуации. «Несмотря на сложные условия, бригады работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Завтра я намерен объехать все районы и подключиться к проведению восстановительных работ», — заявил он.