ЕС приготовился обсуждать новые антироссийские санкции

На следующей неделе состоится обсуждение действий Европейского союза в ответ на обострение ситуации в сирийском Алеппо — в частности, возможного введения новых санкций в отношении РФ, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на евродипломатов.

Они пояснили, что пока формального указания ввести новые антироссийские санкции не поступало, но руководство стран ЕС все равно уже начало прорабатывать различные их варианты.

В понедельник, 17 октября, состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, но конкретных решений по санкциям на ней не ожидается, сообщают источники. Однако в случае продолжения бомбардировок Алеппо и ухудшения ситуации на встрече будет уделено серьезное внимание вопросу «обновления» санкций.

Беседовавшие с WSL европейские дипломаты считают, что, вероятнее всего, речь пойдет о персональных санкциях — пополнении «черного списка» за счет российских чиновников. Причем власти некоторых стран ЕС предлагают расширить этот список уже на следующей неделе.